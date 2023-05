Lotta salvezza in B, scontri diretti e classifica avulsa: le combinazioni

A seconda anche degli altri risultati, Perugia comunque in C o salvezza diretta | E c'è anche il possibile derby playout

La matematica non condanna alla retrocessione il Perugia. Che però deve sperare anche in una combinazione favorevole dagli altri campi dove giocano le squadre invischiate nella lotta salvezza. Perché anche due vittorie nelle ultime due gare potrebbero non bastare.

I playout

Retrocedono direttamente in C le ultime tre classificate. La quarta e la quinta giocano uno spareggio playout, in due gare con andata sul campo della squadra quart’ultima classificata. In caso di parità di punteggio nei due scontri, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In casodi ulteriore parità, ottiene la permanenza in B la squadra quint’ultima classificata al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica (parità di punti), la gara di ritorno prevederà anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

La squadra quart’ultima classificata è retrocessa direttamente se il distacco dalla quint’ultima supera i 4 punti.

Classifica avulsa

In caso di parità di punti al termine della stagione regolare, la classifica avulsa si compone seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:

punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;

maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

sorteggio.

Scontri diretti tra le pericolanti

Visti i criteri della classifica avulsa, questa la situazione del Perugia nel confronto con le altre squadre pericolanti con cui potrebbe finire a pari punti sulla base dei risultati delle ultime due gare.

Perugia 38 (2 punti)Brescia 38 (0 punti)Stessi punti negli scontri diretti, ma Perugia avanti per la migliore differenza reti nelle due partite, terminate 2-1 a favore del Brescia e 4-0 per il Perugia.

Brescia 38 (0 punti)Perugia 38 (2 punti)Spal 38 (3 punti)Negli scontri diretti Brescia avanti (7 punti) e ai playout, Perugia (5) e Spal (3) retrocesse.

Perugia 39 (3 punti)Cosenza 39 (0 punti)Perugia avanti per la migliore differenza reti generale (al momento -12 contro -22). Umbri si giocherebbero i playoff o con lo stesso Cosenza o con il Brescia, qualora i lombardi conquistassero almeno un punto.

Brescia 39 (1 punto)Perugia 39 (3 punti)Cosenza 39 (0 punti)Brescia avanti con 7 punti negli scontri diretti, Perugia 5 e Cosenza 3 (retrocesso).

Stesso scenario con Perugia (4 punti), Brescia (2 punti) e Cosenza (1 punto) a quota 40 e a quota 42 (Perugia 6 punti, Brescia 4 punti, Cosenza 3 punti).

Cittadella 42 (1 punto)Brescia 42 (4 punti)Perugia 42 (6 punti)Cosenza 42 (3 punti)Cittadella e Brescia a 9 punti negli scontri diretti, ma veneti salvi per la migliore differenza reti generale. Lombardi ai playout con gli umbri e Cosenza retrocesso.

Cittadella 42 (1 punto)Perugia 42 (6 punti)Stessi punti e stesse reti negli scontri diretti (0-2; 0-2). Nella differenza reti generale Cittadella avanti di un gol.

Cittadella 42 (1 punto)Perugia 42 (6 punti)Cosenza 42 (3 punti)Nella classifica degli scontri diretti Cittadella 5 punti, Perugia 5 punti, Cosenza 4 punti. Tra Perugia e Cittadella i playout (o la salvezza diretta nel caso il Brescia finisca dietro) sono legati alla differenza reti generale.

Il derby playout

C’è anche una remota possibilità di arrivare a giocarsi la permanenza in Serie B in un tesissimo derby dell’Umbria playout.

Possibilità, molto improbabile appunto, che prevede che il Perugia scavalchi una tra Brescia (con due pareggio e nessun punto dei lombardi), Cosenza (con almeno una vittoria e un pari o due vittorie se il Cosenza fa 2 punti) o Cittadella (con due vittorie e due sconfitte dei veneti) e la Ternana perda entrambe le gare, restando a 43 punti. Qualora le Fere fossero superate da due delle altre tre pericolanti – Brescia o Cosenza (con due vittorie), Cittadella (con una vittoria) -si troverebbero al quintultimo posto a giocarsi la permanenza in B con il Perugia quartultimo.

Perugia in C con la sconfitta a Venezia e altri risultati

Il Perugia potrebbe retrocedere in C con una giornata di anticipo in caso di sconfitta a Venezia e di contemporaneo pari del Cosenza ad Ascoli e vittoria del Brescia sul Pisa.

Perugia salvo senza playout

Il Perugia potrebbe però ritrovarsi salvo al termine del campionato senza dover disputare il playout.

Possibilità che si avrebbe con 3 punti conquistati in due partite, senza che Brescia e Cosenza conquistino punti. Se il Cosenza e il Brescia prendono un punto a testa, il Perugia ne deve fare 4 per arrivare a quota 40.

In caso di due vittorie, con gli umbri a 42, servono la doppia sconfitta del Cittadella e almeno una sconfitta di Brescia e Cosenza.