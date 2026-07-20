Logistica 4.0 in Umbria: nasce Anubi S.r.l.s., la startup che punta su innovazione e valorizzazione territoriale - Tuttoggi.info

PERUGIA – Il panorama dell’imprenditoria umbra si arricchisce di una nuova e dinamica realtà: Anubi S.r.l.s. La società, che muove i primi passi con una visione fortemente orientata al futuro, si propone di rivoluzionare il settore del noleggio veicoli e della mobilità integrata tra Foligno e Perugia.

Alla guida della startup troviamo Christian Graziosi, imprenditore la cui poliedrica traiettoria professionale ha saputo edificare strutture solide in svariati ambiti: dal complesso rigore della gestione di holding commerciali alla dinamicità della ristorazione e dell’ospitalità, fino all’impegno civile profuso nel no profit, con particolare dedizione verso associazioni dedite al motorsport.

Graziosi interpreta il management come l’arte di organizzare e far convergere le risorse, trasformando visioni strategiche in realtà operative concrete. Animato da un metodo che privilegia l’equilibrio tra l’analisi progettuale e la pragmatica esecuzione, egli sovrintende personalmente a ogni fase del cantiere aziendale. La sua condotta professionale è improntata a una rettitudine che mira a creare opere durature, tracciando percorsi innovativi nel tessuto economico locale, con la ferma consapevolezza che ogni impresa di successo richieda metodo, ordine e una chiara prospettiva collettiva.

Governance e Sostenibilità Sociale Uno degli elementi distintivi di Anubi S.r.l.s. è la sua governance, caratterizzata da una forte impronta femminile. La società, infatti, vanta una maggioranza societaria di giovani donne, una scelta non casuale che riflette la volontà di integrare diverse prospettive strategiche e competenze, puntando su una gestione che guarda con attenzione al merito e all’energia delle nuove generazioni.

Una Flotta al Servizio del Territorio La flotta di Anubi è stata pensata per coprire un ampio ventaglio di necessità. Tra le punte di diamante dell’offerta, spicca un versatile minivan da 9 posti, ideale per il trasporto collettivo, gruppi di lavoro o esigenze di mobilità familiare, unito a una gamma di mezzi commerciali performanti.

Ma la vera innovazione arriva dal fronte del marketing territoriale: Anubi introduce infatti il servizio di camion vela. Questi mezzi non si limiteranno al trasporto, ma diventeranno veri e propri strumenti di promozione dinamica per le attività, gli eventi e i partner del territorio. Una formula, quella di Anubi, che intende sostenere la visibilità dell’economia locale, trasformando ogni tragitto in un’occasione di comunicazione integrata.

Digitalizzazione e Prossimità Il servizio è gestito interamente tramite il portale h24noleggi.it, una piattaforma digitale pensata per abbattere i tempi burocratici: l’utente può prenotare il proprio mezzo in qualsiasi momento, 24 ore su 24, direttamente dal proprio smartphone.

“Vogliamo essere il partner strategico di chi vive e lavora in Umbria”, commenta Graziosi. “La nostra sfida è dimostrare che anche un settore tradizionale come il noleggio può diventare smart, veloce e profondamente integrato con le esigenze del territorio”.

La nascita di Anubi S.r.l.s. rappresenta dunque un segnale di vitalità per l’economia regionale, confermando come, attraverso la digitalizzazione e una chiara visione d’impresa, sia possibile creare servizi di alta qualità capaci di parlare il linguaggio del futuro.