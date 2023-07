"Lo sport ti salva la vita": il ministro Andrea Abodi in visita alla Comunità Incontro di Amelia - Tuttoggi.info

"L'attività sportiva è uno strumento formidabile per prevenire la caduta in tutte le trappole della droga e delle altre dipendenze, dannose per la salute individuale e delle comunità".

“Lo sport ti salva la vita”: è stato questo il tema della visita del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, alla Comunità Incontro Onlus di Amelia.

Dopo Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche antidroga, oggi, venerdì 14 luglio, anche il ministro Abodi si è recato a Molino Silla: proseguono, dunque, le visite istituzionali per approfondire le tematiche legate alla dipendenze.

L’importanza dello sport

Nell’ambito del programma terapeutico lo sport riveste un ruolo determinante, per i valori positivi che esso rappresenta e per gli effetti che produce a livello psicofisico. A Molino Silla si trovano spazi e palestre per svolgere attività fisica con attrezzi e macchine per lo sport; la struttura è anche dotata di un campo da calcio regolamentare. Lo sport, infatti, sviluppa autocontrollo e disciplina, migliora le relazioni sociali ed è scientificamente dimostrato che l’esercizio fisico, sulle persone che fanno uso di sostanze, riduce l’effetto del “craving”, depressione, ansia e rabbia, e contribuisce a ripristinare la funzionalità delle cellule cerebrali danneggiate dall’abuso di droghe.

Il Ministro Abodi è stato accolto nella struttura, fondata da Don Pierino Gelmini, dal presidente Giuseppe Lorefice, dal capostruttura Giampaolo Nicolasi, dal consiglio direttivo e dallo staff. Ha visitato gli spazi di Molino Silla, in particolare le aree attrezzate per l’allenamento e l’attività fisica, e ha approfondito la conoscenza del modello terapeutico adottato dalla Comunità ascoltando le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze in percorso.

Abodi: “L’attività sportiva è uno strumento formidabile per prevenire la caduta in tutte le trappole della droga e delle altre dipendenze“

“Nuove consapevolezze e profonde emozioni sono il patrimonio che porto con me dopo l’esperienza odierna alla Comunità Incontro”, ha affermato il ministro Abodi. “In questa esperienza nata, non per caso, grazie all’opera generosa e meritoria di Don Pierino Gelmini, sono evidenti il ruolo e la funzione dello sport. L’attività sportiva è uno strumento formidabile per prevenire la caduta in tutte le trappole della droga e delle altre dipendenze, dannose per la salute individuale e delle comunità”.

“Stiamo assistendo a un cambio di passo da parte del Governo“

“Ringraziamo il ministro Abodi per la sua vicinanza”, ha dichiarato il capostruttura di Comunità Incontro Onlus, Giampaolo Nicolasi. “Stiamo assistendo a un cambio di passo da parte del Governo, mai registrato finora”.