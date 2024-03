Lite per una ragazza contesa, 18enne aggredito accoltella il "rivale" - Tuttoggi.info

Succede in una zona periferica di Sansepolcro dove tre ragazzi del posto hanno aspettato il 18enne proveniente da Città di Castello per il "regolamento di conti" | Ferito un 25enne, operato e tuttora ricoverato all'ospedale di Arezzo

A poco più di 10 giorni di distanza dall’accoltellamento di Città di Castello, venerdì scorso (22 marzo) un altro episodio simile è avvenuto nella vicina Sansepolcro. Un 25enne di origini albanesi è stato infatti colpito all’addome da un colpo di coltello, inferto da un connazionale 18enne – residente a Città di Castello – nell’area del “Campaccio” in zona Piscine.

All’origine del grave fatto ci sarebbe una ragazza contesa dai due protagonisti con il 25enne che, nel tardo pomeriggio di venerdì, ha incontrato insieme ad altri due amici il “rivale” in questa zona periferica di Sansepolcro. Al regolamento di conti, però, il 18enne proveniente dal tifernate – aggredito dal branco -ha portato e usato l’arma che ha ferito il giovane.

Il 25enne, operato d’urgenza alla milza, è tuttora ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo e si trova ancora in prognosi riservata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per quanto riguarda l’aggressore, appena maggiorenne, datosi alla fuga dopo l’accoltellamento, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni gravi e porto abusivo di arma bianca. Sono tuttora in corso le indagini per accertare le responsabilità degli altri tre coinvolti.