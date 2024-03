Lite degenera fuori dalla discoteca, giovane accoltellato all'alba - Tuttoggi.info

Ennesimo episodio di violenza a Città di Castello, dove un 30enne è rimasto gravemente ferito | Indagano i carabinieri

Ennesimo episodio di violenza sul parcheggio della discoteca Formula, a Città di Castello, dove alle prime luci dell’alba di domenica (10 marzo) un 30enne è rimasto gravemente ferito all’addome dopo essere stato accoltellato.

Dopo la serata danzante, poco prima delle 6 del mattino, un giovane di origine albanese, sembrerebbe residente a Sansepolcro, avrebbe colpito in pieno con un fendente il connazionale di Città di Castello. Tanta la paura tra i presenti, con gli amici del ragazzo aggredito che hanno subito tamponato la brutta ferita.

Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri e il 118, che ha portato il 30enne al vicino ospedale con codice rosso. Viste le condizioni considerate gravi, i sanitari hanno poi deciso per il trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita ma è tuttora ricoverato in rianimazione.

L’aggressore sarebbe già stato fermato dai militari e sono tuttora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’episodio – probabilmente una lite iniziata già dentro il locale – e, soprattutto i motivi che avrebbero portato all’accoltellamento. Si cerca di capire, inoltre, se ci siano stati anche altri complici.