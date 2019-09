Lista Pd, Verini agli esclusi: “Non è un lutto”

share

Dopo giorni di stress, hanno finalmente le facce sorridenti di chi ha scampato il pericolo i 20 candidati della lista del Partito democratico alle regionali mentre si mettono in fila, sul muretto nel giardino del Decò Hotel, per la foto di rito insieme al commissario Walter Verini.

Del resto, sembra giustificarsi lo stesso Verini, la lista è il frutto del “lavoro difficile fatto in queste settimane“. Con 65 nomi che sono stati proposti dalle varie entità territoriali. Costringendolo a fare “scelte anche dolorose“. Verini non cita i casi più eclatanti, come l’esclusione della consigliera uscente Carla Casciari, nonostante fosse stata indicata dal Pd perugino. “Ma si può fare politica anche fuori dalle istituzioni” spiega il commissario. Che aggiunge, per rafforzare il concetto: “Non è un lutto se uno manca una candidatura. La politica è fatta anche di altro. Mi dispiace per chi abbia ritenuto alcune scelte penalizzanti“.