Lirico Sperimentale, attesa per il debutto di Rigoletto | Operalieder a Villa Redenta - Tuttoggi

Giornata ricca di appuntamenti per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” che oggi sarà in scena sia con Rigoletto – per la seconda anteprima riservata a studenti, over 65 e associazioni al Teatro Nuovo di Spoleto, alle ore 16.00 [debutto venerdì 18 settembre 2020, alle ore 20.30 e poi in replica sabato 19 settembre 2020, alle ore 20.30 e domenica 20 settembre 2020, alle ore 17.00] – che con Operalieder, presso la Sala Monterosso di Villa Redenta alle ore 21.00.

Una serata di canti popolari Volkslieder con musiche di Johannes Brahms, Arnold Schönberg e Robert Schumann.

La serata vedrà protagoniste le voci vincitrici della 73ma e 74ma edizione delConcorso “Comunità Europea” per giovani cantanti liricidel Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”: Chiara Boccabella (ed. 2020), Tosca Rousseau (ed. 2019) e Giorgia Teodoro (ed. 2020) e l’attrice Diletta Masetti. Al pianoforte il maestro Luca Spinosa. La regia è curata da Andrea Stanisci e le luci da Eva Bruno.

I biglietti sono disponibili presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25-Piazza della Vittoria, 25)e presso il botteghino di Villa Redenta il giorno 16 settembre 2020 dalle ore 19.00 fino ad inizio spettacolo. Biglietto ingresso unico € 5.00 (esclusi i diritti di prevendita). Per informazioni: 338.8562727 oppure sul sito www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

Si ricorda che è necessario presentarsi allo spettacolo muniti di mascherina almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni anti Covid-19.

Si ringrazia per la collaborazione la Croce Rossa Italiana, sezione di Spoleto e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato,sezione di Spoleto.

Le attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” sono rese possibili grazie al contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.

La stagione continua con:

RIGOLETTO

Musica di Giuseppe Verdi – Libretto di Francesco Maria Piave

Direzione di Marco Boemi – Regia e ideazione dell’allestimento scenico a cura di Maria Rosaria Omaggio

Video Mino La Franca – Luci Eva Bruno – Costumi Clelia De Angelis

Cantanti solisti del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”

Orchestra e coro del Teatro Lirico Sperimentale

Si ringraziano per la consulenza amichevole Paolo Andreozzi e Roberto Cassano, Istruttori Nazionali della Federazione Scacchistica Italiana, e per gli scacchi d’epoca Massimiliano De Angelis, presidente Associazione Scacchisti Italiani.

Spoleto Teatro Nuovo

Giovedì 17 settembre 2020 – ore 18.00 (anteprima per studenti, over 65 e associazioni)

Venerdì 18 settembre 2020 – ore 20.30

Sabato 19 settembre 2020 – ore 20.30

Domenica 20 settembre 2020 – ore 17.00

STAGIONE LIRICA REGIONALE 2020

LA PROVA DI UN’OPERA SERIA

Musica e libretto di Francesco Gnecco

Direzione musicale Luca Spinosa – Regia Gabriele Duma – Costumi Clelia De Angelis

Cantanti solisti e strumentisti del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”

Bevagna Teatro Torti | Lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 – ore 21.00

Spello Teatro Subasio | Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre 2020 – ore 21.00

Montefalco Complesso Museale di San Francesco | Venerdì 25 e sabato 26 settembre 2020 – ore 21.00