Lirico Sperimentale, al via la tournée del dittico | La Serva padrona e L'ammalato immaginario - Tuttoggi

La direzione d'orchestra del Lirico di Spoleto sarà di nuovo del M° Pierfrancesco Borrelli, mentre la regia e l’allestimento scenico di Andrea Stanisci.

Dopo il grande successo spoletino dell’intermezzodi Leonardo Vinci al Teatro Caio Melisso dal 10 al 12 settembre scorsi, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” si sposta nei principali teatri dell’Umbria: insieme all’AMMALATO IMMAGINARIO sarà allestita LA SERVA PADRONA di Giovan Battista Pergolesi, uno dei più celebri titoli d’opera del ‘700 italiano.

La direzione dell’Ensemble strumentale del Teatro Lirico di Spoleto sarà sempre affidata al maestro Pierfrancesco Borrelli, mentre la regia e l’allestimento scenico a Andrea Stanisci. Luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis. Maestro al cembalo Davor Krkljus.

Ne L’ammalato immaginario si alterneranno nella parte di Erighetta Chiara Boccabella e Giorgia Teodoro; nella parte di Don Chilone Alberto Petricca e Matteo Lorenzo Pietrapiana. In scena con loro il mimo Diletta Masetti. Ne La serva padrona il cast sarà composto da Elena Finelli ed Elena Salvatori nella parte di Serpina; Roberto Calamo e Luca Simonetti nella parte di Uberto; Valentino Pagliei sarà Vespone.

BIGLIETTI IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25 Tel. 0743.47967, aperto dal lunedì al sabato; dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Chiuso il sabato pomeriggio) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare i numeri 0743.222889/338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

A FOLIGNO: biglietteria Politeama Clarici, aperta il 22 settembre dalle ore 16.30 a inizio spettacolo.

A CITTÀ DI CASTELLO: biglietteria Teatro degli Illuminati aperta il 22 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il 23 settembre dalle ore 17.00 a inizio spettacolo (info e prenotazioni 339.6537739 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13).

A TODI: biglietteria Teatro Comunale (ex Bar Teatro) il 23 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30; il 24 settembre dalle ore 16.00 a inizio spettacolo.

A TERNI biglietteria Teatro Secci, aperta il 25 settembre dalle ore 16.30 a inizio spettacolo.

Ricordiamo che per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di mascherina, GREEN PASS e documento d’identità valido, come da normativa vigente.

FOLIGNO, Politeama Clarici | mercoledì 22 settembre 2021, ore 20.30

CITTÀ DI CASTELLO, Teatro degli Illuminati | giovedì 23 settembre 2021, ore 20.30

TODI, Teatro Comunale | venerdì 24 settembre 2021, ore 20.30

TERNI, Teatro Secci | sabato 25 settembre 2021, ore 20.30