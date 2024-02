Linus diventa "Feliciano", il secondo nome compare su wikipedia

Il secondo nome di Linus è Feliciano, in onore del patrono della città dov'è nato il celebre dj. Lui sui social: "Nessun valore formale"

Pasquale Di Molfetta, alias Linus, su Wikipedia diventa Feliciano, in onore del Santo Patrono di Foligno, anche se lui minimizza. Linus è il direttore di Radio Deejay e non ha mai fatto mistero delle origini della sua famiglia. Una famiglia umile, di origini pugliesi, emigrata a Foligno. E’ proprio sotto al Torrino che nasce Pasquale. Con la famiglia arrivano poi a Paderno Dugnano, comune dell’area metropolitana di Milano.

Il legame con Foligno

Linus non ha mai rinnegato il suo legame con Foligno, tanto che non sono mancate rapide incursioni del celebre volto dell’onair italiano nella città umbra. E della sua ‘umbritudine’ Linus è tornato a parlare in trasmissione, a Deejay chiama Italia.

Feliciano solo nel certificato di battesimo

Pubblicando una foto di Wikipedia sui social, Linus spiega: “Ciao, sono Linus, ma all’anagrafe sono Pasquale Di Molfetta”. Che dite, è abbastanza chiaro? Fa un po’ ridere, e infatti stamattina ci abbiamo fatto mezz’ora di programma, ma fa anche riflettere che sulla mia pagina di Wikipedia da una settimana sono diventato Pasquale Feliciano. Solo perché qualcuno si è incaponito a correggerlo a modo suo.

Feliciano (patrono di Foligno) è un nome che compare SOLO sul certificato di battesimo e che dunque non ha alcun valore formale. La domanda dunque è: è così facile pubblicare informazioni scorrette?“