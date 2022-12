Liceo 'Mazzatinti', Aula Magna sarà intitolata al senatore e professor Luciano Fabio Stirati - Tuttoggi

Generazioni di studenti liceali eugubini e non hanno identificato l’insegnamento della letteratura greca e latina con il magistero del Prof. Stirati: la sua didattica si è sempre distinta per uno spessore ed una profondità unanimemente riconosciuta.

La scuola, unitamente alla famiglia, ha così deciso di scegliere per la cerimonia di intitolazione la data del 15 dicembre 2022, giorno in cui il Prof. Stirati avrebbe compiuto 100 anni. L’inizio è previsto per le ore 11, alla presenza delle massime autorità cittadine e regionali.