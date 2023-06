Il nuovo liceo scientifico Marconi in consiglio comunale

Riunione in diretta streaming a partire dalle 14

E’ stato convocato il Consiglio comunale di Foligno per martedì 27 giugno, alle 14. La seduta pubblica sarà trasmessa mediante diretta streaming.

L’ordine del giorno

All’ordine del giorno, tra l’altro, le determinazioni per la sdemanializzazione e il trasferimento al patrimonio disponibile di area demaniale sita in Foligno, frazione Capodacqua, con il sistema della vendita con trattativa privata; liceo scientifico, artistico e sportivo statale ‘Guglielmo Marconi’: realizzazione di un nuovo edificio in via Isolabella, a seguito della delocalizzazione della succursale di via Cairoli con approvazione del progetto che costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali;

Pnrr

Pnrr – rigenerazione urbana: approvazione progetto di attuazione di parte del parco dell’aeroporto, parco degli animali, progetto esecutivo di primo lotto, studio di fattibilità tecnica economica di secondo lotto. All’esame dell’assemblea anche l’approvazione del regolamento comunale in materia di edilizia residenziale sociale pubblica.