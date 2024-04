L’ex senatore della Lega Luca Briziarelli passa a Noi Moderati

Nel 2022 la mancata rielezione, ora sarà commissario per le elezioni in Umbria del partito di Maurizio Lupi

Luca Briziarelli, già assessore di Passignano sul Trasimeno e senatore della Lega, non rieletto nel 2022, ha ufficializzato il suo passaggio a Noi Moderati, il partito guidato da Maurizio Lupi.

“Quando un anno e mezzo fa ho portato a termine il mio mandato in Senato – ha scritto lo stesso Briziarelli – pensavo che anche la mia esperienza politica si fosse definitivamente conclusa, almeno quella all’interno di un partito”.

Aggiungendo: “Nessuna recriminazione e nessuna rivalsa, solo la voglia di tornare a dare il mio contributo con l’impegno e la passione di sempre, partendo dall’Umbria, dove mi è stato chiesto di assumere l’incarico di Commissario per le elezioni comunali e regionali, e dai temi nazionali che ho seguito in questi anni”.

L’ex esponente della Lega scrive ancora: “In questi mesi ho ricevuto anche altre proposte più o meno ufficiali. Se ho scelto di tornare ad impegnarmi e di farlo con “Noi Moderati” è perché, per me, a fare la differenza, più del consenso, sono sempre state la serietà delle persone e la concretezza dei progetti, perché se ci sono quelle, non ci sono obiettivi impossibili come dimostrato dal risultato che “Noi Moderati” ha già raggiunto in Molise, in Sardegna e in Abruzzo e sono sicuro che anche in Umbria sarà lo stesso”.