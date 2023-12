Legambiente Foligno, a dimora dieci alberi a scuola

L'associazione ringrazia Afor e Comune di Foligno

Legambiente Foligno in prima linea per l’ambiente. Nei giorni scorsi si è recata in tre scuole folignati per mettere a dimora cinque alberi. Altri ne sono stati messi a dimora alla Carducci, per un totale di dieci. Le scuole interessate sono state: la primaria di Scafali e la scuola dell’Infanzia di Scafali e Corvia dove c’è stato un gelso. alla scuola primaria di Borroni sono stati messi a dimora due Bagolari. Alla scuola primaria di via Monte Cervino, nel parco dietro la scuola sono stati messi a dimora due Tigli (tilia cordata).

“Il tutto – spiegano – è stato fatto nell’ambito del progetto PiantiAMO che cerca di coinvolge la cittadinanza nella cura del verde pubblico, progetto sostenuto e finanziato da varie aziende e realtà del territorio, come ad esempio la #divainternationalsrl. Ringraziamo calorosamente per la loro disponibilità e il loro lavoro anche il Comune di Foligno e l’Afor che hanno collaborato alla realizzazione di questa bellissima giornata”.