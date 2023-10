L'edizione 2024 della Mille Miglia attraverserà Orvieto, l'ultimo passaggio risale al 2021 - Tuttoggi.info

Il quarto giorno – venerdì 14 giugno – gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto e sosteranno per il pranzo a Solomeo.

Attraverserà anche Orvieto l’edizione 2024 della Mille Miglia, la corsa di auto più bella del Mondo che si svolgerà dall’11 al 15 giugno.

Il percorso

Dopo il via da Brescia, nel pomeriggio di martedì 11 giugno, e l’attraversamento di Bergamo, Novara e Vercelli, la prima tappa si concluderà a Torino. Nella seconda giornata il convoglio scenderà verso sud, scollinando le Langhe, e attraverserà il centro di Alba, per poi fare rotta verso Genova, sede del primo pranzo di gara. Dopo la sosta, la gara continuerà sulla costa tirrenica e giungerà a Viareggio, sede dell’arrivo della seconda giornata di gara. La discesa verso Roma caratterizzerà la terza tappa, passando da Lucca e Livorno, proseguendo fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio il passaggio Grosseto, l’ingresso nel Lazio e la discesa lungo il Lago di Bolsena, prima di concludere la giornata con la sfilata in via Veneto.

Dopo il giro di boa della Capitale, il quarto giorno – venerdì 14 giugno – gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto e sosteranno per il pranzo a Solomeo, caratteristico borgo medievale fra le colline umbre, da dove ripartiranno verso Siena e Prato. Prima di raggiungere il finale di tappa a Bologna, piloti e navigatori valicheranno i passi della Futa e della Raticosa. Da Bologna, l’ultima tappa incontrerà Ferrara e Mantova, e ancora il lago di Garda con la Valtenesi e Salò, prima della classica passerella in Viale Venezia a Brescia.

L’ultimo passaggio a Orvieto della Mille Miglia risale al 18 giugno 2021, con la sfilata della carovana in Piazza Duomo, accolta dagli sbandieratori dei Quartieri di Orvieto.