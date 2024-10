Le radici dell’orgoglio: lezione/spettacolo sulle origini del movimento LGBTQIA+ italiano - Tuttoggi.info

Si terrà oggi a Perugia l’evento “Le radici dell’orgoglio”, una lezione spettacolo sulle origini del movimento LGBTQIA+ italiano, l’evento vedrà la partecipazione di Giorgio Bozzo e si terrà venerdì 18 ottobre alle 18:30 presso il Circolo Arci Porco Rosso in Via Alessi, 1. L’evento è organizzato da Omphalos in collaborazione con il Circolo Arci il porco Rosso.

“Omphalos si occupa da anni della salvaguardia e della valorizzazione della memoria e della cultura del movimento LGBTQIA+ – dichiara Alfredo Pennacchi, responsabile del Centro di Documentazione di Omphalos – non solo attraverso la raccolta e la catalogazione di documenti e materiale bibliotecario, ma anche attraverso eventi per la promozione e la sensibilizzazione sulla storia del movimento locale e nazionale”.

Le radici dell’orgoglio è un progetto di riscoperta della storia LGBTQIA+, che è nato come podcast nel 2021, ed è diventato un volume nel 2024. L’ autore Giorgio Bozzo proporrà una lezione spettacolo della durata di circa 60 minuti in cui si affronteranno temi epocali per la società del nostro paese come l’ emersione della visibilità della comunità queer in Italia negli anni 60 e la nascita del primo movimento di liberazione LGBTQIA+ negli anni 70.

“L’evento di venerdì – prosegue Alfredo Pennacchi – va nella direzione di accrescere la consapevolezza all’interno della nostra comunità del valore degli archivi LGBTQIA+ e dell’importanza di coltivare la memoria collettiva.”







Luogo: Circolo Arci Porco Rosso, Via Alessi, 1, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA