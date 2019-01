Le magie di Bata, dentro e fuori il campo

Il coro che i Sirmaniaci gli hanno dedicato cantato mentre si prepara per il suo turno di battuta. I salti sotto la curva bianconera dopo la vittoria con Vibo. Il passaggio in auto chiesto ad una tifosa. Magie di Bata Atanasijevic dentro e fuori il campo.

Anche con questi atteggiamenti, oltre che con le sue giocate spettacolari, il campione di Perugia riesce a dare carica all’ambiente. Dimostrandosi il leader dei Block Devils, anche oltre il suo talento. Un approccio positivo, senza mai cedere nella concentrazione e nella professionalità, che lo fanno amare ancora di più dai tifosi della Sir.

Già pronti a tornare a tifare mercoledì sera al PalaBarton, dove dalle ore 20:30 la Sir affronterà in Champions League gli ostici francesi del Tours. Sarà l’inizio di quindici giorni (da mercoledì 30 gennaio a mercoledì 13 febbraio) di fuoco per i Block Devils, l’inizio di uno dei momenti topici della stagione con in mezzo la trasferta di campionato a Modena, la Final Four di Coppa Italia e la trasferta in terra russa a Mosca ancora per la Champions. In ballo la testa della Superlega, La Coppa Italia ed il passaggio ai quarti di Champions League.

Così mister Bernardi: “Penso che arriviamo a questa fase della stagione nel modo giusto. La squadra ha saputo reagire molto bene alla sconfitta di Trento. Veniamo da due prestazioni importanti contro Siena e Vibo e da un quarto di finale di Coppa Italia contro Padova nel quale siamo stati bravi ad imporre il nostro gioco nel quarto set. Tutti segnali positivi. Sappiamo benissimo che gli avversari che andremo ad affrontare adesso sono di caratura diversa e superiore e che servirà qualcosina in più, ma la squadra quest’anno finora non ha mai tradito nelle grandi partite e quindi sono molto fiducioso. Abbiamo Tours, poi andremo a Modena consapevoli che è una partita importante ma una partita, poi affronteremo la settimana che ci porta alla Final Four. Ma andiamo per gradi e pensiamo a mercoledì senza ansia o pressione, non ne abbiamo bisogno“.

