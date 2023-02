Le Fratte, si prova a costituire la comunità energetica

L'incontro con gli esperti promosso dal Consorzio Le Fratte, presenti numerosi imprenditori della zona industriale perugina

Organizzare incontri informativi per promuovere, anche a Perugia, comunità energetiche, cioè le aggregazioni di più soggetti in un’unica entità per produrre, auto-consumare, vendere e condividere energia elettrica. Con la garanzia di ricevere un ritorno economico proporzionale alla virtuosità del loro comportamento di consumo. Un nucleo di realtà che scelgono di alimentare le proprie utenze con energia pulita, autoprodotta e condivisa.

Un’opportunità si cui si è parlato nell’incontro promosso dal Consorzio Le Fratte. Un incontro molto partecipato – vista l’importanza del tema energia per imprese e famiglie – al quale hanno portato il loro contributo Giancarlo Baldassarri, presidente del Consorzio Le Fratte e la componente Michela Boco; Gabriele De Micheli, Area Governo del Territorio e Smart City Comune di Perugia: Ferruccio Platoni Test Srl; Angelo Caneve Higeco Energy Srl.