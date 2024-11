“Le donne fanno la storia – Fonti per la storia delle donne” - L'iniziativa della Soprintendenza in occasione del 25 novembre - Tuttoggi.info

La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, che si celebra il 25 novembre, organizza un incontro dal titolo: “Le donne fanno la storia – Fonti per la storia delle donne” che si terrà lunedì 25 novembre alle ore 16.45 presso il Salone Storico dell’Istituto, in Corso Garibaldi 185 Perugia.

L’incontro vuole essere una occasione di approfondimento sul percorso di inclusione delle donne attraverso l’analisi della storia e delle sue fonti, dal medioevo all’età moderna, condotta da docenti universitarie e funzionarie della Soprintendenza. Insieme a Francesca Valentini, Soprintendente archivistica e bibliografica dell’Umbria, parteciperanno all’iniziativa Stefania Zucchini professoressa associata di Storia medievale presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia e componente del Consiglio direttivo della Deputazione di Storia patria per l’Umbria. Maria Grazia Nico, già docente ordinaria di Storia medievale presso il Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia, si è sempre interessata di storia delle donne nel Medioevo, con particolare riferimento al ruolo sociale, familiare e all’istruzione. Nel 2018 ha pubblicato un saggio dal titolo ‘Mulier per vim exfortiata. Gli statuti comunali’ all’interno del volume ‘Violenza alle donne. Una prospettiva medievale’ (Il Mulino). Erminia Irace professoressa Associata di Storia medievale presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia. Rossella Santolamazza funzionaria archivista di Stato presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, nel corso della sua carriera ha pubblicato centinai di inventari rendendo così la ricerca dei documenti fruibile ad un pubblico sempre più vasto. In particolare ha curato il percorso tematico “Gli archivi al femminile in Umbria” in SIUSA, Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche.









Luogo: Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria , Corso Garibaldi , 185, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA