L'azienda circolare: un modello sostenibile per il futuro - Tuttoggi.info

In un mondo sempre più consapevole dell’importanza della sostenibilità, l’economia circolare emerge come un modello promettente per il futuro. Questo approccio innovativo, che si distingue dal tradizionale modello lineare “prendi, fai, scarta”, mira a ridurre al minimo i rifiuti e a massimizzare l’uso delle risorse.

Cos’è l’economia circolare?

L’economia circolare è un concetto economico che si interseca con la sostenibilità e si basa sulla riduzione, il riutilizzo e il riciclo dei materiali. Invece di considerare i prodotti alla fine del loro ciclo di vita come rifiuti, l’economia circolare li vede come risorse. Questo modello mira a creare un ciclo chiuso in cui i rifiuti e l’inefficienza sono progettati per essere eliminati.

I principi dell’economia circolare:

Riduzione: Minimizzare l’uso delle risorse naturali e ridurre al minimo la produzione di rifiuti. Riutilizzo: Utilizzare ripetutamente prodotti o componenti senza alterarne la forma fisica. Riciclo: Trasformare i rifiuti in nuove risorse.

L’importanza dell’economia circolare non può essere sottovalutata. In un momento in cui le risorse del pianeta sono sotto pressione a causa della crescente popolazione e del consumo, un modello economico che promuove l’uso efficiente delle risorse e la riduzione dei rifiuti è più rilevante che mai. L’economia circolare non solo offre un modo per mitigare gli impatti ambientali, ma può anche portare a nuove opportunità economiche e alla creazione di posti di lavoro.

L’evento “L’AZIENDA CIRCOLARE UN MODELLO PER IL FUTURO – PARTE I”

Questo seminario, che si terrà giovedì 21 marzo alle ore 15:00 presso l’OpenHub Rieti in via Pennesi 2 – Rieti, si propone di definire, illustrare i principi e discutere le strategie a breve e medio/lungo termine dell’economia circolare.

Relatori dell’evento:

Fabio Beddoni : Un esperto nella gestione delle problematiche legate alla produzione di rifiuti. Grazie alla sua esperienza e conoscenza, supporta artigiani e imprenditori nel navigare le sfide ambientali e nello sviluppare nuove idee di business nel settore della green economy.

: Un esperto nella gestione delle problematiche legate alla produzione di rifiuti. Grazie alla sua esperienza e conoscenza, supporta artigiani e imprenditori nel navigare le sfide ambientali e nello sviluppare nuove idee di business nel settore della green economy. Marco Beddoni: Da anni immerso nel campo della consulenza ambientale grazie al suo lavoro con C.U.BE Ecologia s.r.l., porta una preziosa expertise nell’integrazione tra imprenditorialità e sostenibilità ambientale.

Collaborazioni e Supporti:

Questo evento è orgogliosamente supportato dalla Region BNI Perugia-Rieti-Terni, che promuove la connessione tra professionisti per lo sviluppo di opportunità di business sostenibili.

Con la collaborazione e l’ospitalità di OpenHub Lazio, un’iniziativa che interconnette quattro città del Lazio attraverso HUB dedicati all’innovazione, alla coesione sociale ed economica, e all’occupabilità. Questi spazi sono pensati per facilitare l’incontro e la collaborazione tra cittadinanza, istituzioni, settore educativo e imprese.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per registrarti, puoi inviare una mail a rieti@openhublazio.it o chiamare il numero verde 800985099

Partecipare a questo evento offre un’opportunità interessante per esplorare l’importanza dell’economia circolare e comprendere come le aziende possono contribuire a un futuro sostenibile. Unisciti a noi per una discussione approfondita su come possiamo collettivamente promuovere un modello economico più sostenibile e responsabile.