Lavori su viadotto E45 in via Cortonese, senso unico alternato prorogato fino al 20 luglio - Tuttoggi

Da ricordare che ad appena 3 km di distanza, in via Aretina, un altro viadotto della E45 – quello che passa sopra una nota area camper – presenta altri problemi strutturali di non poco conto, con ferri a vista che “penzolano” minacciosi sulla sede stradale sottostante. Per ora non si ha notizia di nessun sopralluogo né da parte di Anas né da parte del Comune.