Lavori sulle strade, cambi alla viabilità nell'assisano - Tuttoggi

Lavori sulle strade, cambi alla viabilità nel centro storico di Assisi e nella zona di Rivotorto.



Nel centro storico domani cominceranno i lavori di ripristino del manto stradale della carreggiata e successiva asfaltatura in via Galeazzo Alessi, lavori che dureranno fino al 10 febbraio compreso. Per permettere il regolare svolgimento dell’intervento saranno adottati dei provvedimenti relativi alla viabilità, e in particolare il divieto di transito dalle 8.30 alle 17 e il divieto di sosta per tutti i veicoli. Con la stessa ordinanza sarà istituito in piazza del Comune il doppio senso di circolazione dalle 8.30 alle 17 per i bus di linea, i bus di trasporto scolastico e gli autocarri. Le modifiche dureranno come detto fino al 10 febbraio.

Lavori sulle strade anche a Rivotorto, dove domani 3 febbraio in via Liverani verranno effettuati i lavori di allaccio alla rete fognaria per garantire il deflusso delle acque a opera di Umbra Acque. Per questo motivo dalle 9.30 alle 16 è stato disposto il divieto di transito per tutti i veicoli.