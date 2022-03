Lavori sui viadotti della Somma, ma la Flaminia non sarà chiusa

Anas: saranno istituiti sensi unici alternati durante gli interventi sui ponti ad arco | Cinque i cantieri che saranno attivati quest'anno

La Flaminia non sarà chiusa completamente durante i lavori sugli arconi dei viadotti della Somma che Anas ha programmato. Sarà infatti istituito il senso unico alternato, così da non costringere ad utilizzare la vecchia Flaminia per chi transita tra Spoleto e Terni.

Il tratto della Flaminia tra Spoleto e Terni sarà interessato da 11 cantieri, di cui 5 programmati quest’anno. Compresi i lavori allo svincolo di San Carlo.

In tutto, la Flaminia tra il Ternano e Foligno sarà interessata quest’anno da 20 cantieri, per un investimento di 60 milioni di euro.