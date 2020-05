Lavori in via dell’Ingegneria, cambia la viabilità da San Marco

Programmato da oggi e per una durata prevista di 10 giorni, salvo maltempo, l’intervento di risanamento di via dell’Ingegneria.

Trattandosi di un intervento che prevede il consolidamento dello strato sottostante il manto bituminoso attuale, non sarà possibile mantenere transitabile il tratto compreso tra l’incrocio di via Meazza e la rotatoria Melvin Jones.

Come cambia la viabilità

A causa della chiusura, quindi, tutto il traffico proveniente da San Marco verrà deviato su via Duranti, strada S. Lucia, via S. Galigano mentre quello proveniente da via Meazza e diretto a S. Marco verrà deviato su strada S. Lucia, via Annibale Spagnoli, via Duranti.

Oltre all’intervento su viale dell’Ingegneria sarà eseguito un ripristino del manto bituminoso anche in strada dei Cappuccinelli, nel tratto compreso tra la rotatoria Melvin Jones e l’incrocio con via Quintino Sella. In questo caso non si provvederà alla chiusura al transito veicolare, ma all’istituzione del senso unico alternato di marcia.