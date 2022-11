Lavori di manutenzione sulle strade, ad Assisi in corso interventi per quasi 300.000 euro - Tuttoggi

Tratti di montagna, ma non solo: con l'arrivo dell'intervento interventi a San Pietro e corso Mazzini

In pieno svolgimento i lavori di manutenzione sulle strade, di montagna e non solo. Da giovedì gli operai del Comune, in collaborazione con l’Afor (Agenzia forestazione regionale) stanno sistemando la strada Concia che da Porziano porta alle Casacce. Poi in calendario ci sono altre vie “bianche” come la Metola e le Vaglie. Il finanziamento previsto per questo tipo di intervento è 45 mila euro, risorse contemplate dal bilancio comunale.

Altri lavori di manutenzione sulle strade sono stati avviati lungo la strada di Sant’Anna su cui, oltre agli interventi puntuali fatti da Anas, è in corso la manutenzione straordinaria con la bitumatura dell’intero tratto grazie a un contributo di 130 mila euro intercettato dal Comune tramite il ministero dell’Interno per la messa in sicurezza della viabilità pubblica comunale e in questo caso i lavori sono sulla strada di Sant’Anna che era interessata da importanti avvallamenti e situazioni di oggettiva pericolosità.