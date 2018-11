Lavori dell’Anas tra Orvieto e Castiglione del Lago

Per consentire gli interventi di sfalcio erba e potatura delle piante in prossimità dei margini della statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”, da lunedì 19 e fino al 13 dicembre sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari fra Orvieto, in provincia di Terni, e Castiglione del Lago, in provincia di Perugia.

La limitazione sarà attiva dal lunedì al sabato nella fascia oraria giornaliera compresa fra le ore 7 e le ore 17.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

