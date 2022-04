Lavori alla rete idrica, niente acqua giovedì a Santo Chiodo - Tuttoggi

L'acqua mancherà nella zona industriale Santo Chiodo, via dei Tessili, via della Meccanica, via dei Tintori, via delle Industrie e vie limitrofe

Causa manutenzione della rete idrica nel Comune di Spoleto, giovedì 21 aprile 2022, dalle 9 alle 13, e comunque fino all’ultimazione dei lavori si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura dell’acqua in una specifica area del territorio comunale.

