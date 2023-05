Laurea per Anna Errico, tesi sulla forza negli sport da competizione - Tuttoggi.info

La ternana Anna Errico si è laureata all’Università di Perugia con una tesi sperimentale sull’uso della forza negli sport da competizione. “Accomodating resistance training applicato alla disciplina del pugilato”, questo il titolo della tesi conseguita presso la Facoltà di Scienze motorie e sportive del Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia.

Lo studio ha trattato l’allenamento della forza, metodo non convenzionale agli esordi in Italia, che si basa sulla massima forza utile da applicare negli sport da competizione. Relatore il professor Andrea Arena, volto noto negli ambienti nazionali e internazionali per essere stato campione mondiale ed europeo di karate (classi Wgkf 2010 e Egkf 2011), attualmente Presidente regionale Federazione FIJLKAM (Judo Lotta Karate Arti Marziali).

La neodottoressa Errico, da 5 anni massofisioterapista, ha saputo brillantemente coniugare lavoro e studio tanto da sfiorare il massimo dei voti (109/110): dal 2018 è infatti con la prima squadra della Ternana femminile (serie B, quarta in classifica generale, domenica scorsa vincente sul Chievo per 4-0), lavora presso un centro medico e insegna atletica leggera al Campo-scuola.

Attività che, insieme alla passione per la sua moto Harley Davidson, la portano ad essere molto conosciuta e apprezzata nella città dell’acciaio. Tanti gli attestati di felicitazioni giunti in queste ore a cominciare dalla squadra di mister Fabio Melillo.

Alla dottoressa Errico giungano le congratulazioni della nostra redazione