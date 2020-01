Laura Chiatti a "Una, nessuna, centomila bellezze" per la Notte Nazionale del Liceo a Gubbio - Tuttoggi

Laura Chiatti a “Una, nessuna, centomila bellezze” per la Notte Nazionale del Liceo a Gubbio L'evento presentato in conferenza stampa al Polo Liceale “Giuseppe Mazzatinti” si terrà con il patrocinio della Regione dell’Umbria e del Comune, e la collaborazione con il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” e l’Ordine dei Giornalisti

Condividi su: