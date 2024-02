L’amore, il tema che animerà Orvieto in Fiore 2024

"Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore".

E’ stato presentato il tema che, in occasione di Orvieto in Fiore 2024, animerà le Infiorate di Pentecoste della città, sulla base dei bozzetti ideati dagli studenti delle classi seconde e terze del Liceo

Artistico “L.O. Valentini”.

“L’amore scaccia il timore”

Alla presenza del dirigente scolastico e dei docenti coinvolti, il vescovo di Orvieto Sigismondi ha incontrato gli studenti e ha avviato insieme a loro un percorso di riflessione che sfocerà nei bozzetti e nelle infiorate. “Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore“: questo lo spunto di riflessione, da Giovanni 4,18.

L’amore delle relazioni forti

Al centro dell’attenzione, dunque, l’amore delle relazioni forti, intriso di autenticità e di sincerità, di lealtà e di fedeltà; l’amore che ama la libertà altrui. Questo tipo di amore non si appropria della libertà dell’altro, la alimenta. Esclude la costrizione, il possesso esclusivo, la chiusura agli altri, che trasformano il rapporto in una prigione emotiva, in cui le giornate si consumano tra gelosie e dubbi, aneliti di libertà e ricatti emotivi, senza più comprensione dell’altro, delle sue esigenze, dei suoi desideri.