Lagotto azzannato da tre lupi nel cortile di casa - Tuttoggi

E' successo in un'abitazione di campagna a Montone, la padrona è riuscita a mettere in fuga i predatori che stavano tentando di trascinare via la preda | Questa mattina il cane è uscito dalla clinica veterinaria

E’ ancora allarme, in Altotevere, per gli attacchi dei lupi, purtroppo anche negli immediati pressi delle case. Stavolta è successo a Montone (zona Cappuccini), dove giovedì scorso (11 agosto) ben tre esemplari hanno assalito e azzannato un lagotto all’interno del cortile di una casa privata di campagna.

Fortunatamente la padrona, sentendo i latrati del proprio amico a 4 zampe, è intervenuta in tempo, riuscendo a mettere in fuga i tre animali selvatici urlando e correndo verso di loro, prima che potessero trascinare via la loro piccola preda. Il povero Rudy – questo il nome del cane – ha riportato numerose ferite da morso ed è subito stato portato dal veterinario per le cure del caso.