Ladri scatenati, nel bottino dei furti spunta anche un forno: due arresti - Tuttoggi.info

Ladri scatenati, nel bottino dei furti compiuti ai danni di un agriturismo spuntano anche un forno e delle gronde: arrestati un trentottenne e un ventisettenne.

I carabinieri della stazione di Bettona hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, a carico di due uomini entrambi originari di Napoli e residenti nel capoluogo umbro.

L’attività di indagine, svolta dai militari dell’Arma, era stata avviata nello scorso mese di novembre a seguito di una denuncia sporta dal proprietario di un agriturismo del luogo vittima di alcuni furti consumati all’interno della sua struttura; nella denuncia si spiegava che ignoti, in più occasioni e sempre in orario serale o notturno, avevano asportato discendenti in rame, coperture di gazebi, rubinetteria e finanche un forno, per un valore di svariate migliaia di euro, oltre ad aver danneggiato anche alcune porte all’interno dell’agriturismo.

Grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza, fornite dallo stesso denunciante, i Carabinieri, sono riusciti a risalire all’identità degli autori fornendo a questa Procura un quadro indiziario utile a richiedere le misure cautelari concesse dal Gip del Tribunale di Perugia.

I due uomini, dopo essere stati rintracciati in località Torgiano, sono stati accompagnati presso la Caserma dei Carabinieri e, al termine delle formalità di rito sono stati associati presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.