Ladri in azione: “Rubati ricordi e sacrifici di una vita”

share

Ladri in azione a Torgiano. Presa di mira un’abitazione in via Assisi. I malviventi hanno atteso che l’anziana proprietaria di casa uscisse per andare a far spesa con una sua amica. Probabilmente tenevano sott’occhio da tempo quell’abitazione e le abitudini della sua anziana proprietaria.

A quel punto si sono potuti introdurre nell’abitazione e “lavorare” indisturbati. L’abitazione è stata completamente devastata. Al di là del valore economico della merce rubata e dei danni, per la signora e sua figlia (che ha segnalato il furto anche sui social) c’è il senso di frustrazione e di rabbia per aver visto profanata la propria abitazione e portati via i ricordi di una vita, che hanno un valore affettivo che non si può valutare. “Scatolette contenenti ricordi e sacrifici di una vuota svuotate irrimediabilmente” ha commentato con amarezza la figlia della donna derubata.

Sul furto stanno indagando i carabinieri di Assisi.

share

Stampa