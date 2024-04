Ladri al Centro Servizi di Cerbara, furto al bar e danni negli uffici - Tuttoggi.info

I malviventi hanno arraffato soldi, sigarette e gratta e vinci, nella zona uffici hanno lasciato solo danni | Indaga la Polizia

Colpo notturno (tra domenica 7 e lunedì 8 aprile) al Centro Servizi di Cerbara (Città di Castello), dove ha luogo tra le altre anche la sede di Sogepu.

I ladri – da quanto emerge – sarebbero entrati dalla porta a vetri del bar-ristorante della struttura, che affaccia su via Vittorini. Appena dentro i malviventi hanno preso e portato, oltre ai soldi della cassa, sigarette e gratta e vinci, per un bottino che si aggirerebbe intorno ad un migliaio di euro.

Il raid è poi continuato anche negli uffici del Centro, dove gli intrusi, non trovando nulla di prezioso, hanno comunque lasciato dietro di loro una scia di danni alle porte a vetri e in cartongesso. La Polizia sta tuttora indagando per cercare di risalire agli autori del colpo.