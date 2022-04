Ladri a scuola, rubati i computer dei bambini

Entrati di notte nel plesso di San Marco, un'altra zona presa di mira dai malviventi | Zuccherini: ancora più deplorevole

Hanno rubato gli 8 computer in dotazione dei bambini della scuola primaria di San Marco i ladri entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì. Rompendo una porta-finestra per poter entrare nel plesso. Da dove sarebbero stati prelevati anche alcuni fondi da utilizzare per le visite didattiche dei bambini.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Fatta anche la segnalazione in Comune, affinché la porta-finestra fosse ripristinata. Resta l’amarezza, delle insegnanti e delle famiglie, per un furto ancora più odioso di quelli che, con una maggiore frequenza negli ultimi due anni, stanno interessando anche questa zona di Perugia. Con razzie in casa anche di giorno.

“L’atto di rubare è deplorevole – il commento del consigliere comunale Francesco Zuccherini – farlo in una scuola, come successo stanotte a San Marco, lo è ancora di più. Un furto ai danni dei bambini, della loro formazione e della propria scuola. Una vergogna!”. Sollecitando un’adeguata risposta da parte delle Istituzioni. Non per “militarizzare” il territorio, ma per garantire la giusta sicurezza ai cittadini, anche per evitare che questi siano portati ad iniziative proprie che possono poi aumentare i rischi per le persone indifese.

Come indifesi sono i bambini della primaria di San Marco. Che giovedì mattina, loro malgrado, hanno avuto prova, a loro spese, dell’esistenza della criminalità.