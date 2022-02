L’addio a padre Aldo, dall’oratorio al tetto d’Europa con la Sirio

All'Oasi Sant'Antonio, dove tutto ha avuto inizio, i funerali di padre Aldo Falini, il fondatore della mitica Pallavolo Sirio

In tanti si sono ritrovati nella chiesa dell’Oasi di Sant’Antonio per l’ultimo saluto a padre Aldo Falini. Gli scout e generazioni di perugini che da giovani hanno frequentato il suo oratorio. Sportivi e appassionati, che hanno tifato e gioito con don Aldo per i successi di quella Pallavolo Sirio che, nata appunto come una scommessa nell’oratorio, ha dominato il volley nazionale e internazionale.

Lo sport come occasione di socialità e sano impegno. Questo, è stato ricordato, il contributo che padre Aldo ha dato alla sua comunità. Che oggi ha ricordato con commozione e gratitudine il sacerdote cappuccino che si è spento a 79 anni. Partecipando ai funerali che sono stati celebrati nella parrocchia Oasi di Sant’Antonio, dove questa grande storia di socialità e sport ha avuto inizio.

La salma di padre Aldo Falini è stata tumulata nel cimitero di Ripabianca.