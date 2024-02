Lacugnano e Santa Sabina, cantieri per due nuove rotatorie - Tuttoggi.info

La prima in fase di completamento, al lavoro sulla seconda. Più illuminazione e nuovi tratti di marciapiede

Cantieri per due nuove rotatorie a Perugia. A Lacugnano stanno per essere terminati i lavori all’intersezione tra la strada Lacugnano-Ellera e via Canova, con un investimento di fondi comunali per 400mila euro.

Da qualche giorno si lavora a Santa Sabina, all’incrocio tra via Corcianese, via Guido Rossa e Strada Lacugnano ed é finanziata con oneri di urbanizzazione.

Entrambe le infrastrutture, ha evidenziato l’assessore Otello Numerini, hanno la finalità di ridurre la velocità dei veicoli in transito e garantire una migliore fluidità del traffico.

Saranno inoltre realizzati alcuni interventi complementari come l’estensione della linea di pubblica illuminazione e alcuni tratti di marciapiede.