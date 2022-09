L’AC Perugia femminile riparte con mister Alessio Grilli

Cinquant’anni, perugino del quartiere San Marco, Grilli ha conseguito il patentino Uefa B e ha maturato esperienze nelle varie categorie regionali, tutte con le squadre maschili. “Quando ho ricevuto la chiamata di Lucarini – spiega Grilli – è stato un onore, per me che sono tifoso biancorosso, poter entrare in sede e sedermi per parlare della proposta. Sarà la prima volta che allenerò un gruppo di ragazze ma ciò rappresenta uno stimolo, non certo una difficoltà. Saper di venire al campo e indossare per tutta la settimana il Grifo sul petto è qualcosa di speciale e spero di trasferire questo spirito di attaccamento a tutte le ragazze. Sarà fondamentale puntare sul gruppo specialmente in un campionato come quello che sta per iniziare”.

Nelle prossime settimane verranno ufficializzate le squadre che parteciperanno al campionato di Eccellenza e le date delle gare.

Il progetto femminile biancorosso non si ferma però soltanto alla prima squadra. Verranno allestite anche le formazioni agonistiche Under 17, guidata da Salvatore Cannito, e Under 15, allenata da Matteo Conti, che si confronteranno con altre compagini del Centro Italia e tutte le squadre della scuola calcio a partire dall’Under 12 fino all’Under 8.