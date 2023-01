Al Laboratorio di Scienze sperimentali alla ricerca dell’astro di Betlemme

Giovedì 5 gennaio il planetario “Paolo Maffei” ospiterà l’evento “La stella di Gesù?” realizzato da Arnaldo Duranti ed Elena Ottaviani

Il planetario “Paolo Maffei” di via Isolabella, a Foligno, è pronto a spalancare le proprie porte per ospitare una nuova edizione dell’evento “La stella di Gesù?”. Torna, quindi, in questo inizio di anno l’appuntamento con il viaggio indietro nel tempo di duemila anni alla ricerca dell’astro di Betlemme che, secondo la tradizione, condusse i Re Magi al cospetto di Gesù Bambino.

Viaggio tra le stelle con Arnaldo Duranti

Promosso dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno in collaborazione con l’Associazione astronomica Antares, l’appuntamento è per giovedì 5 gennaio, alle 21, nella sede di via Isolabella. A condurre i partecipanti in questo viaggio tra le stelle sarà, come sempre, Arnaldo Duranti, accompagnato in quest’avventura da Elena Ottaviani. L’ingresso all’evento è gratuito, obbligatoria però la prenotazione, che potrà essere effettuata attraverso i numeri 0742342598 oppure 0742344561. La proiezione avrà una durata di 90 minuti e la complessità delle spiegazioni non la rende adatta ai bambini di età inferiore ai 10 anni.