Laboratori di ceramica Thun, un successo anche il secondo anno

Successo del laboratorio di ceramico terapia proposto dalla Fondazione Lene Thun che si è svolto a Norcia all’interno del centro estivo comunale ‘Il Monello’. L’iniziativa, denominata ‘Con le mani e con il cuore’, si è articolata in quattro sessioni di laboratorio terminate mercoledì 8 agosto. I bambini di Norcia hanno realizzato delle sfere in argilla che saranno poi trasformate in ‘addobbo’ insieme ad altri lavoretti.

“Grazie alla Thun che per il secondo anno consecutivo ha voluto realizzare a Norcia i laboratori di ceramico terapia mettendo a disposizione operatori e personale qualificato per lo svolgimento dei laboratori – dice l’Assessore si Servizi Sociali e Cultura, Giuseppina Perla –. L’ entusiasmo con il quale i nostri bambini si sono dedicati a questa attività sottolinea la bontà dell’iniziativa stimolando in particolar modo la loro creatività. Anche quest’anno – prosegue l’Assessore – avremo l’opportunità di poter avere il nostro albero di Natale in piazza San Benedetto decorato con i manufatti prodotti dai nostri bambini”.

Lo scorso anno infatti a Norcia è stato realizzato l’albero di Natale ‘gemello’ di Piazza San Pietro in Vaticano, addobbato proprio con i decori dei laboratori Thun. Il 21 marzo 2018 inoltre, alla presenza di Peter Thun, è stata inaugurata l’opera denominata ‘Primavera’, sempre realizzata dai bambini dei Comuni di Norcia, Amatrice, Cittareale, Antrodoco e Leonessa e posizionata in piazza Vittorio Veneto.

Stampa