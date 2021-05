L'Abarth Club Terni si ritrova a Cascia - Tuttoggi

Le auto dello "Scorpione" dopo la tappa per il pit stop a Scheggino sono arrivato a Cascia. I membri del Club hanno poi pranzato parlando di motori

Grande successo per il raduno dell’ Abarth club Terni che domenica mattina ha iscritto 22 equipaggi per un totale di 35 appassionati alla volta della Città di Cascia per la visita a S.Rita. Solcando la Valnerina, godendo di condizioni meteo favorevoli e i paesaggi della Ns verde Umbria , il serpentone di auto dello Scorpione dopo la tappa per il pit stop a Scheggino è arrivato a Cascia ritrovandosi a pranzo con argomento principale i motori.

A seguire la visita in basilica e la benedizione del parroco Rettore. Un sentito grazie va alla polizia locale per l’ accoglienza e parcheggio in piazza, al parroco per la disponibilità.