La Ternana strapazza il Como 3-0: ora è in vantaggio sul Perugia

Le Fere passano al Sinigaglia con le reti di salzano, Vantaggiato e Peralta e balzano in testa al mini-torneo che assegna la Supercoppa di C

La Ternana strapazza 3-0 il Como allo stadio Sinigaglia e si porta in testa alla classifica del mini-torneo che assegna la Supercoppa di Serie C. Con il Como fuori dai giochi, la Supercoppa si assegna sabato 22 maggio (inizio ore 15, diretta Rai Sport) nel derby dello stadio Liberati.

Le Fere, che hanno dominato il Girone C, sono passate con due gol nel primo tempo (al 20′ Salzano e Vantaggiato al 41′) e la rete al 70′ di Peralta. La squadra di Lucarelli si è dimostrata nettamente superiore rispetto al Como, che aveva perso la prima partita al Curi contro il Perugia per 2-1.

In base al regolamento, in caso di pareggio nel derby sarà la Ternana ad aggiudicarsi la Supercoppa di C. Il Perugia di Caserta può far suo il trofeo soltanto compiendo l’impresa di andare a vincere al Liberati.