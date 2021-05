Il Perugia batte il Como 2-1: la Supercoppa si assegna il 22 nel derby a Terni

A segno Melchiorri ed Elia, lesto a ribadire in rete il rigore respinto sul tiro di Moscati | Errore dal dischetto anche per Minesso, che coglie la traversa nel finale

Il Perugia vince la prima sfida del mini torneo che assegna la Supercoppa di Serie C battendo al Curi il Como per 2-1, grazie alle reti di Melchiorri ed Elia. I Grifoni sbagliano due calci di rigore e colgono nel finale una traversa con Minesso, protagonista dell’errore dal dischetto insieme a Moscati. Ospiti pericolosi in più occasioni, con Fulignati, tornato tra i pali, che si è fatto trovare pronto.

La sfida del 22 maggio al Liberati contro la Ternana sarà decisiva per assegnare la Supercoppa di C.

Tabellino e pagelle

Perugia – Como 2-1

29′ pt Melchiorri (P), 3′ st Gabriellotti (C), 24′ st Elia (P)

34′ pt Minesso (P) sbaglia un rigore; 24′ st Moscati (P) sbaglia un rigore

Perugia: Fulignati 7, Favalli 6.5, Sgarbi 6, Angella 7, Di Noia 7, Moscati 5.5 (36′ st Konate 6), Cancellotti 6 (7′ st Elia 7.5), Burrai 6 (20′ st Vanbaleghem 6.5), Minesso 6, Bianchimano 6 (7′ st Murano 6), Melchiorri 7 (20′ st Rosi 6.5). All. Caserta 7.

A disp.: Minelli, Bocci, Monaco, Sounas, Crialese, Falzerano, Kouan.

Como: Facchin 6.5, Bovolon 6.5, Terrani 7, Gabrielloni 7.5 (36′ st Walker 6), Gatto 6 (41′ st Ferrari sv), Crescenzi 6, Bellemo 6, Rosseti 5 (41′ st Koffi 6), Hmaidat 5, Arrigoni 5.5, Dkidak 6. All. Gattuso 6.5.

A disp: Bolchini, Celeghin, Cicconi, Soldi.

Arbitro Garofalo di Torre del Greco.

La partita

Perugia subito arrembante alla ricerca del vantaggio, con gli ospiti che provano a colpire in contropiede.

12′ pt Fulignati respinge il tiro di H’Maidat.

17′ pt il Grifo reclama un rigore quando Melchiorri va giù in area dopo un contatto con Bovolon, ma l’arbitro Garofalo fa proseguire.

22′ pt Fulignati respinge di piede il tentativo di Gabrielloni dalla breve distanza.

24′ pt Terrani ci prova dalla distanza e questa volta Fulignati è salvato dal palo.

25′ pt il Perugia sfiora il vantaggio con Bianchimano che non impatta con il pallone sul servizio di Melchiorri

29′ pt GOL PERUGIA: Bianchimano, lanciato da Burrai, ricambia l’assist per Melchiorri, che ribadisce in rete dopo una prima respinta di Facchin.

33′ pt RIGORE PER IL PERUGIA: H’Maidat tocca il pallone con la mano, dal dischetto va Minesso che calcia alle stelle.

38′ pt Minesso prova a rifarsi, ma il suo tiro è respinto da Bovolon.

45′ pt Rossetti ha l’occasione per pareggiare, ma calcia incredibilmente fuori davanti a Fulignati.

3′ st GOL COMO: il pari ospite arriva in avvio di ripresa con Gabrielloni che conclude al volo sul cross di Terrani.

14′ st Fulignati devia in corner la botta di Arrigoni.

23′ st GOL PERUGIA: Elia anticipa Arrigoni, che lo mette giù e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto questa volta va Moscati, che si fa ipnotizzare da Facchin, ma Elia è più rapido di tutti e ribadisce in rete.

32′ st proteste dei biancorossi quando Di Noia va giù in area dopo un contatto con Daniel, ma l’arbitro fa proseguire.

44′ st Minesso colpisce la traversa dopo aver colpito il pallone crossato da Rosi.

Il Perugia vince la prima gara di Supercoppa di C superando il Como 2-1 dopo una partita molto combattuta. I lariani ospiteranno la Ternana, che nell’ultima sfida decisiva (22 maggio) al Liberati affronterà il Perugia nel derby umbro.