La Ternana spaventa la Cremonese, che vince 3-2 e passa il turno

Nella ripresa le Fere trovano il pari in 3 minuti con Rovaglia e Palumbo. Ma uno svarione della difesa concede a Quagliata, appena entrato, di trovare il gol del nuovo vantaggio grigiorosso. Le speranze della Ternana si infrangono sulla traversa colpita dall’indomito Palumbo su punizione.

La partita

11′ pt OCCASIONE TERNANA Partipilo, servito da Pettinari, si ritrova solo in area, ma alza sopra la traversa.

14′ pt GOL CREMONESE Colpisce Tsadjout di tacco, con Bogdan che tocca il pallone che finisce sulla propria porta.

23′ pt GOL CREMONESE Sul corner di Castagnetti Okereke stacca di testa e sigla il raddoppio.

31′ pt Ancora Okereke di testa, ma questa volta non inquadra la porta.

33′ pt OCCASIONE CREMONESE Iannarilli dice di no prima a Okereke, poi a Ghiglione.

34′ pt OCCASIONE CREMONESE Iannarilli respinge il tiro di Castagetti e poi impedisce a Okereke di replicare in rete.

39′ pt OCCASIONE TERNANA Pettinari supera Sernicola e prova il tiro a giro, senza fortuna.

47′ pt Ci prova ancora Castagnetti, Iannarilli fa buona guardia.

9′ st Sulla punizione laterale calciata da Partipilo, spizzata di testa di Ghiringhelli e Rovaglia incorna e batte Radu. La Ternana riapre la partita.

12′ st GOL TERNANA Palumbo supera Chichiches, vincendo un rimpallo, e con un sinistro potente fulmina Radu.

15′ st GOL CREMONESE Quagliata approfitta di una respinta maldestra di Ghiringhelli e del mancato intervento di Bogdan e dalla sinistra batte Iannarilli. Cremonese ancora avanti.

21′ st OCCASIONE CREMONESE Iannarilli in tuffo devia la conclusione di Acella, entrato in area dopo un’azione in velocità dei grigiorossi.

30′ st OCCASIONE TERNANA Martella calcia da fuori area, Radu vola a deviare il pallone sopra la traversa.

34′ st OCCASIONE TERNANA Sulla punizione di Palumbo il pallone, carico di effetto, finisce sulla traversa dopo essere stata toccata da Radu.

36′ st OCCASIONE CREMONESE Sul corner Iannarilli va a vuoto, ma Vasquez manca il contatto con il pallone a due passi dalla porta sguarnita.

Tabellino e pagelle

Cremonese – Ternana 3-2

15′ pt Bogdan (aut), 22′ pt Okereke, 9′ st Rovaglia, 12′ st Palumbo, 15′ st Quagliata

Cremonese: Radu 6.5, Sernicola 6.5, Chiriches 5, Vasquez 6, Ghiglione 6 (35′ st Bianchetti 6), Pickel 6, Castagnetti 6.5 (17′ st Acella 6.5), Valeri 6 (13′ st Quagliata 6.5), Zanimacchia 6.5, Tsadjout 6 (35′ st Ciofani 5.5), Okereke 6.5 (13′ st Buonaiuto 6). All. Alvini 6.5. A disp.: Ciezkowski, Sarr, Di Carmine, Bartolomei, Bianchetti, Tenkorang, Ndiaye, Milanese.

Ternana: Iannarilli 7, Ghiringhelli 5 (25′ st Proietti 6), Bogdan 5, Capuano 6.5, Martella 6 (32′ st Corrado 6), Agazzi 6 (35′ st Capanni 6), Di Tacchio 6 (25′ st Defendi 6), Palumbo 7, Pettinari 6.5, Partipilo 6, Rovaglia 6.5 (25′ st Ferrante5.5). All. Lucarelli 6.5. A disp.: Krapikas, Vitali, Sorensen, Spalluto, Paghera, Diakite Salim, Celli.