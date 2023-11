La stella, i mercatini, la piazza dei giochi per i bambini: “acceso” il Natale in centro

In attesa della pista di ghiaccio (dal primo dicembre), accese le luminarie e inaugurati mercati e Casa di Babbo Natale

Accese le luminarie nel centro storico di Perugia, con la grande stella lunga 23 metri al belvedere dei giardini Carducci, vicino a quella piazza Italia dove dal primo dicembre si potrà pattinare in una singolare pista di ghiaccio.

Alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti del Consorzio Perugia in centro ha preso ufficialmente il via venerdì sera “Un Natale perfetto”. Con la Casa di Babbo Natale in piazza Matteotti, le luminarie con motivi color oro e argento in corso Vannucci e viale Indipendenza, i mercatini in via Mazzini, piazza della Repubblica e corso Vannucci.

La piazza del gioco dei bambini

Piazza Matteotti, in particolare, diventa piazza del gioco grazie a numerose attrazioni per bambini: il trenino, la giostra con cavalli, lo stand dedicato ai giochi di una volta e la casetta di Babbo Natale che accoglie i più piccoli nei fine settimana che precedono la festa. Babbo Natale qui sarà felice di fare foto con i visitatori e sarà possibile lasciare letterine in un’apposita cassetta.

I prossimi eventi

Ecco le date dei prossimi eventi a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Primo dicembre alle 15.30: inaugurazione della pista di ghiaccio in piazza Italia; 7 dicembre alle 18: accensione dell’albero di Natale in piazza IV Novembre e inaugurazione di “Dolcissima” in corso Vannucci; 8 dicembre alle 17: inaugurazione del presepe presso le Logge di Braccio a cura della Diocesi; 10 dicembre alle 16.30: inaugurazione delle mostra con i lavori realizzati dai bambini per i 100 anni del luna park a Perugia e laboratori del Post presso il centro camerale Alessi in via Mazzini.

Tutto il programma di “Un Natale perfetto” e gli approfondimenti su:

https://atmosferedinatale.comune.perugia.it/