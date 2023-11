Si installa la pista di ghiaccio dei sogni e delle polemiche IMMAGINI

Operai al lavoro per l'inaugurazione di venerdì: si pattinerà in un percorso insolito

Operai al lavoro in piazza Italia per allestire la pista di ghiaccio. La grande novità degli eventi natalizi nel centro storico di Perugia che prenderanno il via il 24 novembre. Da piazza Matteotti, infatti, la pista per pattinare sul ghiaccio si sposta in piazza Italia, tra la Provincia e i Palazzi della Regione, seguendone la conformazione, per un percorso di 546 metri quadrati.

Con un rettangolo intorno al monumento equestre collegato a percorsi circolari che girano dietro alle due fontane.

I motori che manterranno il ghiaccio sono stati disposti davanti al monumento equestre, con parte delle palizzate che delimitano la pista già installate.

Si sta inoltre provvedendo alla sistemazione provvisoria dell’aiuola dove è stato abbattuto il grande cedro, pericolante.

Una novità che, come accaduto lo scorso anno per il grande palco installato in piazza IV Novembre per il concertone di fine anno, divide i perugini. Tra quanti accolgono con favore la novità e quanti parlano di “scempio”. Un classico, nel dibattito perugino.