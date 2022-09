La SpoletoNorcia in Mtb sostiene l’associazione “Il Sorriso di Teo”

Anche quest'anno il ricavato del percorso Family sarà interamente devoluto all'associazione Il Sorriso di Teo

Fervono gli ultimi preparativi per la nona edizione de La SpoletoNorcia in MTB. Grande rilevanza, come sempre, avrà la parte dedicata al percorso “Family”, quello adatto a tutti, che permette di assaporare il clima dell’evento e di ammirare il panorama della Valle Spoletana, pedalando per una decina di chilometri con la sola voglia di divertirsi in compagnia.

Come da molte edizioni, infatti, il ricavato della Family sarà interamente devoluto in beneficienza all’associazione “Il Sorriso di Teo”, realtà nata per aiutare piccoli malati e le loro famiglie nella prevenzione in campo cardiologico. L’offerta minima di partecipazione è di 10 euro. Chi lo vorrà potrà iscriversi anche direttamente nel WelcomePoint di piazza Garibaldi a Spoleto, a partire da venerdì fino alla partenza di domenica. La Family rappresenta la grandissima opportunità per la cittadinanza di sentirsi partecipe di un evento che dà rilievo al nome di Spoleto non solo in Italia, ma anche oltre confine; e, nel contempo poter sostenere una iniziativa benefica, facente capo ad una delle realtà più conosciute in città.