La Sir supera Verona al tie break e accede alla semifinale IMMAGINI

Block Devils avanti di due set, poi gli ospiti pareggiano e Gara3 si decide all'ultimo punto

La Sir supera Verona anche in Gara3 e accede alla semifinale scudetto. Una partita più complicata del previsto per i Block Devils, che si aggiudicano piuttosto agevolmente i primi due set (con i parziali di 25-22 e 25-20), ma poi sono costretti al tie break dagli ospiti. Mini-set di spareggio che si conclude all’ultimo punto 17-15.

Nel primo set Verona trova il doppio vantaggio (19-17) sull’ace di Keita. Ma Perugia trova il break dell’allungo, con l’ace di Leon che porta al set point per il 25-22 finale.

Nel secondo set Perugia parte subito forte, ma subisce il ritorno degli ospiti, prima del nuovo e decisivo allungo che porta al 25-20.

Nel terzo set i Block Devils sembrano decisi a chiuderla e si portano sul +5 (8-3) con l’ace di Semeniuk. Ma sull’attacco errato di Ben Tara Verona trova il pari (6-16). Ma nel finale Verona la ribalta, prendendosi il set con l’attacco di Mosca.

Nel quarto set la Sir va in confusione. Lorenzetti prova a scuote i suoi, ma non riesce a cambiare l’inerzia di un set che Verona domina (25-15).

Al tie break Perugia piazza l’allungo (8-4) che sembra decisivo. Ma Verona rientra in partita e si arrende solo sul 17-15.

Una vittoria più sofferta del previsto, che riporta Perugia nelle coppe europee. Ma che soprattutto mantiene vivo il sogno scudetto. I Block Devils devono ora attendere il loro avversario che uscirà dal quarto di finale tra Piacenza e Milano, con la Gas Sales avanti 2-1 nel computo delle vittorie.

Mvp del match il regista bianconero Simone Giannelli, che non perde mai la lucidità anche nei momenti delicati, rimette sempre in partita i suoi attaccanti e si dimostra una guida in campo non solo tecnica ma anche morale. Bene anche il libero Max Colaci che tiene botta in seconda linea contro la sassaiola dei battitori scaligeri ed è un riferimento costante per i compagni in difficoltà. Quattro i bianconeri in doppia cifra: Semeniuk ne mette 18 con il 62% in attacco, 14 per Ben Tara (con 5 ace e 3 muri) ed un ottimo Russo (85% in primo tempo), 12 per Plotnytskyi.

Sir Vim Susa Perugia – Rana Verona 3-2

25-22; 25-20; 22-25; 15-25; 17-15