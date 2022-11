La Sir piega la resistenza di Cisterna e vince 3-1 | Immagini

Terzo frazione in equilibrio prima prima del break di Perugia, che mette a segno 6 punti consecutivi e si porta sul 24-18, chiudendo il set a proprio favore 25-20.

Nel quarto set Cisterna va sul +6 (13-7), raggiunta poi sul 15 pari. Nuovo break dei padroni di casa 20-18, con la Sir che sprinta nel finale trascinata da un sontuoso Rychlicki e si prende il set (25-22) e i 3 punti.

I numeri, molto equilibrati a muro ed al servizio (Perugia mette a segno più ace, 9 contro 5, ma anche più errori, 21 contro 8), dicono che i bianconeri hanno la meglio nel rapporto ricezione-attacco. 47% per la seconda linea di Perugia contro il 34% di Cisterna, 57% l’efficacia sotto rete dei Block Devils contro il 46% dei pontini.

Se il miglior realizzatore di Perugia è Leon (23 punti con 5 ace ed il 72% in attacco), l’Mvp se lo prende Rychlicki che ne mette a terra 21 e che, come detto, guida la rimonta dei suoi nel quarto set. Doppia cifra anche per Plotnytskyi (17 con 3 ace).

Sorride ancora dunque la Sir Safety Susa che non si ferma e vola già domattina alla volta di Duren perché martedì si gioca in terra teutonica la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Top Volley Cisterna – Sir Safety Susa Perugia 1-3

15-25; 25-18; 20-25; 22-25

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 5, Dirlic 15, Rossi 9, Zingel 4, Sedlacek 12, Bayram 1, Catania (libero), Kaliberda 9, Zanni 1, Gutierrez 1. N.e.: Martinez, Mattei, Staforini. All. Soli, vice all. Cocconi.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 21, Solè 9, Flavio 2, Plotnytskyi 17, Leon 23, Colaci (libero), Semeniuk, Ropret, Russo 2. N.e.: Piccinelli (libero), Herrera, Mengozzi, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

Arbitri: Alessandro Rossi – Dominga Lot

LE CIFRE – CISTERNA: 8 b.s., 5 ace, 34% ric. pos., 18% ric. prf., 46% att., 8 muri. PERUGIA: 21 b.s., 9 ace, 47% ric. pos., 27% ric. prf., 57% att., 8 muri.