La Sir passeggia a Verona (3-0) e prosegue la corsa a punteggio pieno

Ennesima prova di forza dei Block Devils che battono gli scaligeri con i parziali di 25-17; 25-17; 25-16

La Sir passeggia a Verona, battendo i padroni di casa 3-0 e proseguendo la sua corsa a punteggio pieno in Superlega, come nelle altre manifestazioni sin qui disputate in questa stagione.

Netta la supremazia dei ragazzi di Anastasi, come dimostrano i parziali: 17-25; 17-25; 16-25. Una prova di forza che dimostra anche come i Block Devils abbiano sempre fame di vittorie e non abbassino mai il livello di concentrazione e di agonismo.