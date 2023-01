La Sir non si ferma, passa anche a Milano 3-0

I Block Devils proseguono l'inarrestabile marcia a punteggio pieno anche in Superlega

Una Sir immensa passa 3-0 anche a Milano, proseguendo la sua corsa a punteggio pieno in Superlega. I Block Devils vincono agevolmente il primo set (25-19), dimostrano di saper stringere i denti nei momenti difficili, come nel secondo (chiuso 25-23) e quando i padroni di casa provano a rientrare in partita nel terzo.

Poi la Sir, trascinata da Plotnytsky e dalla regia di Giannelli (micidiale anche in attacco), allunga fino al 24-17. Perugia sbaglia 4 match points, costringendo Anastasi a richiamarli. Ma al rientro in campo, sull’errore al servizio di Ebadipour, la Sir trova la trentesima vittoria in questa stagione in altrettante gare.